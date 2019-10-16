ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2019 16:27
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-100
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-100 Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtdışı Kamu Borçlanma Araçları (Döviz) 0-20 Kamu Dış Borçlanma Araçları
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20 Altın ve Diğer Kıymetli Madenler ve Bunlara Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yabancı Borçlanma Araçları 0-50
ORTAKLIK PAYLARI-Yabancı Ortaklık Payları 0-50
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-50
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat/Katılım Hesapları (TL-Döviz)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
Gelir Ortaklığı Senetleri 0-20
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-100 Kira sertifikaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793509
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