ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.10.2019 16:54
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Eşik Değer
Eşik Değer Kriteri Kriterin Üzerine Eklenecek Değer (%) Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say.
BIST-KYD TUFE 0 16.10.2015
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793517
BIST
18:0594.137
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -1.120,39
|Açılış
|: 93.515
|
|Önceki Kapanış
|: 95.258
|
94.391
En Düşük
93.094
18:055,8955
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0213
|Açılış
|: 5,8970
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8950
|
5,9326
En Düşük
5,8709
18:056,5362
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0059
|Açılış
|: 6,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4800
|
6,5515
En Düşük
6,4922
18:05281,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,05
|Açılış
|: 281,68
|
|Önceki Kapanış
|: 281,63
|
283,02
En Düşük
280,17