ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
31.10.2019 14:54
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) Gelir Ortaklığı Senetleri KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 70-90 İlgisine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikaları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Özel Sektör Kira Sertifikaları (TL) İpotek ve Varlık Teminatlı Menkul Kıymetler İpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-15 Türk Lirası Cinsinden Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından Çıkarılan Borçlanma Araçları, Kaynak Kuruluşu Bankalar Olan Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Kira Sertifikaları veya Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından Yetkilendirilmiş Derecelendirme Kuruluşları Tarafından Yatırım Yapılabilir Seviyeye Denk Gelen Derecelendirme Notuna Sahip Teminatlı Menkul Kıymetler ile Varlık veya İpoteğe Dayalı Menkul Kıymetler
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat veya Katılma Hesabı
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları ORTAKLIK PAYLARI-Katılım Endeksi Ortaklık Payları 10-15 BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. Tarafından Hesaplanan Katılım Endekslerinde Yer Alan Ortaklık Payları
Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-5 BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo, Takasbank ve/veya Yurtiçi yurt içi organize para piyasası işlemleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795822
BIST
15:5698.872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 179,58
|Açılış
|: 98.920
|
|Önceki Kapanış
|: 98.692
|
99.201
En Düşük
98.585
15:565,7126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0134
|Açılış
|: 5,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7320
|
5,7266
En Düşük
5,6975
15:566,3782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0195
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3650
|
6,3924
En Düşük
6,3554
15:56277,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 3,11
|Açılış
|: 277,27
|
|Önceki Kapanış
|: 274,16
|
277,47
En Düşük
273,90
BIST En Aktif Hisseler
|MEPET
|1,78
|60.804.868
|% 16,34
|
|AVTUR
|1,58
|28.287.730
|% 14,49
|
|INFO
|5,50
|1.375
|% 12,94
|
|BOYP
|15,88
|4.649.596
|% 11,83
|
|MRDIN
|5,79
|61.472.077
|% 11,56
|
|KNFRT
|7,63
|14.685.134
|% -11,38
|
|SALIX
|5,15
|12.083
|% -6,36
|
|METRO
|2,94
|34.546.413
|% -5,77
|
|ADEL
|11,38
|1.736.553
|% -5,32
|
|RYSAS
|1,33
|1.842.879
|% -5,00
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|FENER
|15,82
|221.789.498
|% 3,67
|
|GARAN
|9,27
|198.995.244
|% 0,43
|
|AKBNK
|6,98
|191.812.272
|% 0,72
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|ISFIN
|2,57
|186.948.576
|% -1,91
|
|AVGYO
|1,23
|64.026.469
|% 6,03
|
|KRDMD
|2,17
|89.665.514
|% -0,91
|
|IHLAS
|0,57
|22.003.888
|% -1,72
|
|THYAO
|11,64
|445.436.439
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3844
|7,4214
|% 0,74
|
|Frank
|5,7662
|5,8009
|% 0,50
|
|Riyal
|1,5185
|1,5262
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.507
|1.508
|11,69
|
|Altın Gr.
|277
|277
|2,97
|
|Cumhuriyet
|1.835
|1.863
|8,00
|
|Tam
|1.829
|1.874
|12,92
|
|Yarım
|884
|907
|6,24
|
|Çeyrek
|443
|453
|3,13
|
|Gümüş.Ons
|18,02
|18,05
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,32
|3,33
|0,05
|
|B. Petrol
|59,84
|59,84
|-0,40
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 168, 62 artarak (% 0.14 ) 121, 893
-
16:10XU100
Endeks 98, 824 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 3, 855.00 milyon TL de
-
16:09DENIZ
Yüzde 9.47 oranında artışla 25.44 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 172, 383 adet işlem
-
16:08MSGYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 1.47 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 019, 199 adet işlem
-
16:07OYLUM
Yüzde 4.53 oranında artışla 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 292, 732 adet işlem