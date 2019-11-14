ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.11.2019 10:35
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Risk Değeri 2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798826
BIST
10:47104.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -240,23
|Açılış
|: 104.307
|
|Önceki Kapanış
|: 104.828
|
105.165
En Düşük
104.081
10:475,7655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0277
|Açılış
|: 5,7530
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7793
En Düşük
5,7327
10:476,3542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0345
|Açılış
|: 6,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3663
En Düşük
6,3101
10:47271,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 1,73
|Açılış
|: 271,83
|
|Önceki Kapanış
|: 270,10
|
272,11
En Düşük
269,74
BIST En Aktif Hisseler
|KLGYO
|2,50
|24.566.558
|% 11,61
|
|RYGYO
|2,28
|1.837.746
|% 10,14
|
|PINSU
|2,24
|13.051.288
|% 9,80
|
|EUYO
|1,17
|7.245.895
|% 9,35
|
|KLNMA
|36,00
|11.137.871
|% 7,33
|
|METAL
|0,91
|15.592
|% -9,00
|
|INFO
|4,50
|450
|% -8,54
|
|EGCYO
|0,13
|2.011
|% -7,14
|
|OZGYO
|1,27
|17.995.772
|% -5,22
|
|PKENT
|110,00
|66.219
|% -5,09
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
|
|ASELS
|19,19
|158.329.799
|% -0,47
|
|PGSUS
|76,20
|126.457.632
|% 0,26
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|GARAN
|9,87
|110.201.191
|% -0,80
|
|KRDMD
|2,34
|124.815.415
|% -1,27
|
|THYAO
|13,58
|519.527.818
|% -0,80
|
|ISFIN
|2,71
|90.039.862
|% 1,50
|
|EKGYO
|1,29
|31.520.038
|% -0,77
|
|PETKM
|3,68
|75.584.893
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3784
|7,4154
|% 0,33
|
|Frank
|5,8046
|5,8396
|% 0,45
|
|Riyal
|1,5322
|1,5399
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.465
|1.466
|1,25
|
|Altın Gr.
|272
|272
|1,61
|
|Cumhuriyet
|1.799
|1.827
|6,00
|
|Tam
|1.789
|1.834
|2,18
|
|Yarım
|865
|887
|1,05
|
|Çeyrek
|434
|443
|0,53
|
|Gümüş.Ons
|16,95
|16,98
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,14
|3,15
|0,02
|
|B. Petrol
|62,78
|62,78
|0,41
|
Seans Raporu
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11:00XU100
Endeks 104, 635 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 2, 187.00 milyon TL de
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11:00SMART
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 390, 095 adet işlem
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10:56SMART
Yüzde -3.77 oranında düşüşle 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 576 adet işlem
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HALKB, KRDMD, VAKBN
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10:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, SAHOL, TCELL