ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaAltın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası AraçlarıDiğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kamu İç Borçlanma AraçlarıBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20Ters Repo İşlemleri 0-10Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat / Vadesiz Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz - Altın)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı PaylarıKİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kira Sertifikalarıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800286BIST