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ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

25.11.2019 13:04
GÜNCEL HABERLER



ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Yatırım Stratejisi - Bant Aralıkları
Yatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) Açıklama
Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (TL) Altın ve/veya Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları (Döviz) 80-100 Ulusal ve Uluslararası Borsalarda İşlem Gören Altın ve Altına Dayalı Para ve Sermaye Piyasası Araçları
Diğer Kıymetli Madenler ve/veya Bu Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası Araçları (TL) 0-20
ORTAKLIK PAYLARI-Yurtiçi Ortaklık Payları 0-20
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kamu İç Borçlanma Araçları
BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-20
Ters Repo İşlemleri 0-10
Mevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-20 Vadeli Mevduat / Vadesiz Mevduat / Katılım Hesabı (TL-Döviz - Altın)
Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10
FON-Menkul Kıymet Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Yabancı Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Borsa Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Gayrimenkul Yatırım Fonu Katılma Payları FON-Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Katılma Payları ORTAKLIK PAYLARI- Yatırım Ortaklığı Payları 0-20 YatırımFonuKatılmaPayları,YabancıYatırımFonuPayları,Borsa YatırımFonuKatılmaPayları,GayrimenkulYatırımFonuKatılım Payları,GirişimSermayesiYatırımFonuKatılmaPaylarıveYatırım Ortaklığı Payları
KİRA SERTİFİKALARI-Yurtiçi Kamu Kira Sertifikaları (TL veya Döviz) 0-20 Altına Dayalı Olanlar Hariç Kira Sertifikaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800286


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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,3786 7,4156 % 0,90  
Frank 5,7376 5,7721 % 0,55  
Riyal 1,5278 1,5354 % 0,58  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.458 1.458 -4,03  
Altın Gr. 269 269 0,70  
Cumhuriyet 1.788 1.815 1,00  
Tam 1.779 1.823 0,06  
Yarım 860 882 0,03  
Çeyrek 431 441 0,01  
Gümüş.Ons 16,86 16,91 -0,12  
Gümüş Gr. 3,12 3,12 -0,00  
B. Petrol 62,34 62,34 -0,03  
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