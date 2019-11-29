ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerFonun Yatırım Stratejisi Fon, portföyünün tamamı devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan ve portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gün olan Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu'dur.Fon portföyünün asgari %25'i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir.Fon ağırlıklı olarak kısa vadeli borçlanma araçları ve ters repo gibi sabit getirili kamu menkul kıymetler ile para piyasası işlemlerine yatırım yaparak, düşük riski hedefleyen müşteri tercihlerine uygun bir aktif yönetim stratejisi uygulamaktır. Fon ayrıca bireysel emeklilik hesaplarında izlenen katkı paylarının geçici olarak değerlendirilmesi için de kullanılmaktadır.Fonun Yatırım Stratejisi - Bant AralıklarıYatırım Yapılan Sermaye Piyasası Araçları İlgili Yatırım Stratejisinin Bant Aralığı (%) AçıklamaBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) Ters Repo İşlemleri Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 70-100BORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Kamu Borçlanma Araçları (TL veya Döviz) 25-100 Devlet İç Borçlanma Senetleriİpoteğe ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 0-20 Varlığa Dayalı Menkul KıymetlerMevduat/Katılma Hesapları (TL, Altın veya Döviz) 0-25 Vadeli Mevduat (TL/ Döviz) / Katılma Hesapları (TL/ Döviz)Gelire Endeksli Senetler (TL veya Döviz) 0-20 Gelire Endeksli Senetler /Gelir Ortaklığı SenetleriBORÇLANMA ARAÇLARI-Yurtiçi Özel Sektör Borçlanma Araçları (TL) 0-10 (Borsada İşlem Görmeyen)(TL/Döviz)Takasbank Para Piyasası ve Yurtiçi Organize Para Piyasası İşlemleri 0-10Ters Repo İşlemleri 0-75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800904BIST