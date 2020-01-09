ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 10:13
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İşletim Gideri ve Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Fon İşletim Giderinin Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 3,83 96,17
2017 5 95
2016 7 93
2015 4 96
2019 3,66 96,34
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810009
BIST
10:37115.483
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 2.607,06
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
115.538
En Düşük
115.236
10:375,9093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0055
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9272
En Düşük
5,9037
10:376,5751
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0001
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,5942
En Düşük
6,5614
10:37294,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -2,85
|Açılış
|: 294,16
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
292,94
BIST En Aktif Hisseler
|INFO
|8,40
|1.680
|% 13,51
|
|DAGHL
|3,66
|12.945.391
|% 10,57
|
|ETILR
|2,66
|19.684
|% 9,92
|
|BALAT
|2,15
|40.392
|% 9,69
|
|RALYH
|7,10
|14
|% 9,57
|
|BURVA
|11,00
|177.412
|% -14,73
|
|IHGZT
|4,70
|2.435
|% -8,74
|
|CRDFA
|2,30
|189.519
|% -6,50
|
|ISBTR
|31.333,00
|93.999
|% -6,05
|
|HURGZ
|1,25
|570.742
|% -0,79
|
|THYAO
|14,04
|380.250.016
|% 4,00
|
|ISGYO
|1,84
|172.736.732
|% 5,14
|
|HALKB
|6,24
|141.724.298
|% 2,46
|
|PETKM
|3,78
|123.920.066
|% 2,16
|
|ASELS
|22,64
|106.301.102
|% 1,71
|
|ISGYO
|1,84
|172.736.732
|% 5,14
|
|ALBRK
|1,64
|87.502.509
|% 3,14
|
|EKGYO
|1,43
|68.168.043
|% 2,88
|
|ODAS
|2,21
|85.585.648
|% 2,79
|
|KRDMD
|2,70
|97.813.785
|% 3,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7346
|7,7734
|% 0,10
|
|Frank
|6,0531
|6,0896
|% -0,05
|
|Riyal
|1,5734
|1,5813
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.545
|1.546
|-14,59
|
|Altın Gr.
|294
|294
|-2,61
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,91
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|65,48
|65,48
|0,04
|
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