ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
09.01.2020 10:11
n Kurucu ile Portföy Yöneticisi Arasındaki Paylaşım Oranı
İlgili Dönem Portföy Yönetim Şirketi Paylaşım Oranı (%) Kurucu Paylaşım Oranı (%)
2018 7,51 92,49
2017 4 96
2016 4 96
2015 4 96
2014 4 96
2013 8 92
2019 7 93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810004
BIST
13:18116.853
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 3.977,03
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:185,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8780
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:186,5325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0425
|Açılış
|: 6,5190
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:18292,19
En Yüksek
|Değişim
|: -1,62%
|| -4,82
|Açılış
|: 292,19
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|4,76
|35.520.669
|% 11,48
|
|PINSU
|2,31
|9.060.864
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|RYGYO
|4,47
|21.196.627
|% 9,83
|
|SRVGY
|10,85
|2.230.347
|% 9,82
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|SANEL
|3,85
|28.125
|% -1,03
|
|ARTI
|0,99
|41.289
|% -1,00
|
|ODAS
|2,31
|298.581.168
|% 7,44
|
|PGSUS
|79,20
|149.415.672
|% 3,39
|
|HUBVC
|20,34
|41.566.247
|% 7,05
|
|IHLGM
|1,09
|31.215.397
|% 7,92
|
|NATEN
|12,17
|30.648.788
|% 5,83
|
|IHLGM
|1,09
|31.215.397
|% 7,92
|
|BNTAS
|2,41
|17.579.138
|% 5,24
|
|HDFGS
|2,73
|15.567.215
|% 5,00
|
|PEKGY
|3,07
|11.377.667
|% 4,42
|
|DERAS
|4,04
|13.578.182
|% 6,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6299
|7,6681
|% -1,26
|
|Frank
|6,0057
|6,0419
|% -0,83
|
|Riyal
|1,5613
|1,5691
|% -0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.547
|-13,44
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,69
|
|Cumhuriyet
|1.941
|1.970
|-61,00
|
|Tam
|1.932
|1.980
|-64,44
|
|Yarım
|934
|958
|-31,17
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,58
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,95
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,59
|65,59
|0,15
|