ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu









ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Tasfiye Duyurusu )TürkçeFon Tasfiye DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon,Sermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 09/10/2019 tarih ve 12233903-325.01.01-E.12818 sayılı izin doğrultusunda, 29/11/2019 tarihi itibarıyla "Allianz Hayat ve Emeklilik A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu" ile birleştirilerek sonra ermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800959BIST