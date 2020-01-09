ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2020 13:16
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Takvim Yılı Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,25
Varsa İade Tutarı (TL)
529111,53
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Tutarı (TL)
228975,23
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Oranı (%)
% 5,56
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810310
BIST
13:18116.855
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 3.978,80
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
117.056
En Düşük
115.236
13:185,8777
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0371
|Açılış
|: 5,8810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8679
13:186,5325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0425
|Açılış
|: 6,5220
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
13:18292,15
En Yüksek
|Değişim
|: -1,64%
|| -4,87
|Açılış
|: 292,15
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,80
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|7,54
|9.191.493
|% 18,93
|
|FMIZP
|55,00
|5.359.649
|% 12,24
|
|RYSAS
|4,78
|35.524.470
|% 11,94
|
|PINSU
|2,31
|9.073.896
|% 10,00
|
|BRKO
|0,33
|170.036
|% 10,00
|
|INFO
|7,00
|9.030
|% -5,41
|
|MTRYO
|5,70
|13.687
|% -5,00
|
|BURVA
|12,50
|1.325.766
|% -3,10
|
|NIBAS
|5,30
|15.048
|% -2,75
|
|UZERB
|2,25
|14.268
|% -1,32
|
|THYAO
|14,16
|1.397.351.582
|% 4,89
|
|GARAN
|11,91
|420.119.715
|% 7,30
|
|HALKB
|6,31
|371.228.209
|% 3,61
|
|ASELS
|22,84
|363.582.092
|% 2,61
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|EKGYO
|1,44
|355.558.503
|% 3,60
|
|ISGYO
|1,87
|343.953.919
|% 6,86
|
|ODAS
|2,31
|298.866.280
|% 7,44
|
|ALBRK
|1,63
|185.135.991
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,72
|290.306.417
|% 3,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6266
|7,6648
|% -1,30
|
|Frank
|6,0029
|6,0391
|% -0,88
|
|Riyal
|1,5608
|1,5686
|% -0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.546
|1.546
|-13,99
|
|Altın Gr.
|292
|292
|-4,91
|
|Cumhuriyet
|1.940
|1.969
|-62,00
|
|Tam
|1.931
|1.979
|-65,58
|
|Yarım
|933
|957
|-31,72
|
|Çeyrek
|468
|479
|-15,86
|
|Gümüş.Ons
|17,92
|17,96
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,52
|65,52
|0,08
|