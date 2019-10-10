ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
10.10.2019 16:09
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/792169
BIST
17:5598.731
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -917,61
|Açılış
|: 99.958
|
|Önceki Kapanış
|: 99.649
|
100.260
En Düşük
97.511
17:555,8497
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0219
|Açılış
|: 5,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8580
|
5,8990
En Düşük
5,8456
17:556,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0063
|Açılış
|: 6,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4300
|
6,5178
En Düşük
6,4442
17:55281,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -2,79
|Açılış
|: 281,43
|
|Önceki Kapanış
|: 284,21
|
286,72
En Düşük
281,34