ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama
13.11.2019 11:17
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798591
BIST
11:53104.127
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 155,01
|Açılış
|: 104.050
|
|Önceki Kapanış
|: 103.972
|
104.385
En Düşük
103.682
11:535,7647
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0138
|Açılış
|: 5,7630
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7720
|
5,7818
En Düşük
5,7586
11:536,3484
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0161
|Açılış
|: 6,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3600
|
6,3704
En Düşük
6,3426
11:53270,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,44
|Açılış
|: 270,52
|
|Önceki Kapanış
|: 270,96
|
271,63
En Düşük
270,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|1,94
|8.181.320
|% 9,60
|
|DERIM
|4,37
|12.247.966
|% 8,98
|
|SEYKM
|5,39
|75
|% 7,80
|
|METAL
|1,00
|25.935
|% 7,53
|
|ARMDA
|11,17
|935.125
|% 7,51
|
|KLNMA
|33,54
|1.705.610
|% -14,96
|
|RALYH
|6,36
|6.360
|% -12,28
|
|UMPAS
|0,47
|2.456
|% -9,62
|
|POLTK
|69,55
|7.253
|% -8,49
|
|ISATR
|156.500,00
|156.500
|% -6,85
|
|THYAO
|13,22
|541.912.032
|% -0,90
|
|KRDMD
|2,34
|212.729.626
|% 2,18
|
|GARAN
|9,90
|157.083.451
|% 0,81
|
|PGSUS
|71,55
|138.210.012
|% 0,63
|
|OZGYO
|1,38
|135.063.690
|% -0,72
|
|OZGYO
|1,38
|135.063.690
|% -0,72
|
|KRDMD
|2,34
|212.729.626
|% 2,18
|
|THYAO
|13,22
|541.912.032
|% -0,90
|
|CEMAS
|1,20
|49.070.246
|% -2,44
|
|ADESE
|2,11
|69.498.287
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3727
|7,4097
|% -0,42
|
|Frank
|5,7889
|5,8238
|% -0,12
|
|Riyal
|1,5320
|1,5397
|% -0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.460
|1.461
|1,72
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,47
|
|Cumhuriyet
|1.794
|1.821
|-10,00
|
|Tam
|1.787
|1.831
|-7,84
|
|Yarım
|864
|886
|-3,79
|
|Çeyrek
|433
|443
|-1,90
|
|Gümüş.Ons
|16,87
|16,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,13
|0,00
|
|B. Petrol
|61,69
|61,69
|-0,37
|