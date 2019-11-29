ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
29.11.2019 09:47
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İçtüzük Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800906
BIST
11:57107.203
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 76,32
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
11:575,7476
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0129
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
11:576,3295
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0175
|Açılış
|: 6,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
11:57269,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,63
|Açılış
|: 269,45
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.231.366
|% 14,68
|
|SMART
|6,18
|95.332.961
|% 13,19
|
|FLAP
|3,87
|39.766.698
|% 11,53
|
|DMSAS
|3,09
|29.051.343
|% 10,75
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|MEPET
|1,87
|18.152.149
|% -4,10
|
|CEOEM
|8,28
|2.371.050
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.471.120
|% -3,70
|
|THYAO
|13,76
|464.512.828
|% -0,43
|
|GARAN
|10,15
|177.729.287
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,37
|144.323.602
|% -0,42
|
|EREGL
|7,97
|114.053.549
|% 1,27
|
|SISE
|5,04
|101.399.410
|% 1,00
|
|KRDMD
|2,37
|144.323.602
|% -0,42
|
|THYAO
|13,76
|464.512.828
|% -0,43
|
|ISFIN
|2,69
|85.562.123
|% 2,28
|
|BJKAS
|2,63
|54.166.680
|% 4,37
|
|TSKB
|1,04
|20.955.017
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3994
|7,4365
|% -0,20
|
|Frank
|5,7333
|5,7679
|% -0,15
|
|Riyal
|1,5289
|1,5366
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.457
|1.457
|-1,48
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-3,44
|
|Yarım
|860
|882
|-1,66
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,14
|-0,00
|
|B. Petrol
|62,99
|62,99
|-0,29
|