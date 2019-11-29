BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|63,65
|4.231.366
|% 14,68
|SMART
|6,18
|95.332.961
|% 13,19
|FLAP
|3,87
|39.766.698
|% 11,53
|DMSAS
|3,09
|29.051.343
|% 10,75
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,3973
|7,4344
|% -0,23
|Frank
|5,7328
|5,7673
|% -0,16
|Riyal
|1,5286
|1,5362
|% -0,18
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,86
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,39
|Cumhuriyet
|1.790
|1.817
|-2,00
|Tam
|1.780
|1.825
|-2,27
|Yarım
|860
|883
|-1,10
|Çeyrek
|432
|441
|-0,55
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,93
|-0,01
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|B. Petrol
|62,97
|62,97
|-0,31
Seans Raporu
- 12:10SMART Yüzde 12.82 oranında artışla 6.16 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 875, 182 adet işlem
- 12:09DMSAS Yüzde 10.75 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 581, 321 adet işlem
- 12:08YAPRK Yüzde 5.64 oranında artışla 5.81 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 779 adet işlem
- 12:07 BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, BIMAS, EKGYO
- 12:07 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, EREGL, TSKB