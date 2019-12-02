ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2019 10:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801108
BIST
12:39107.701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 797,26
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:395,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 5,7490
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7480
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:396,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 6,3320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3300
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:39269,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -1,69
|Açılış
|: 269,41
|
|Önceki Kapanış
|: 271,11
|
271,21
En Düşük
268,52
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|RHEAG
|1,06
|14.466.604
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,05
|23.208.145
|% 10,81
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHYAY
|0,85
|23.301.318
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|UFUK
|2,03
|7.769
|% -2,87
|
|THYAO
|13,82
|585.863.180
|% 1,17
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|BJKAS
|3,18
|178.086.570
|% 9,28
|
|KRDMD
|2,43
|153.454.670
|% 1,67
|
|PETKM
|3,64
|116.515.336
|% 1,39
|
|IHLAS
|0,76
|87.796.740
|% -2,56
|
|GSRAY
|2,11
|192.586.607
|% 12,23
|
|KRDMD
|2,43
|153.454.670
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,18
|178.086.570
|% 9,28
|
|IHLGM
|0,87
|45.676.475
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4103
|7,4475
|% -0,05
|
|Frank
|5,7335
|5,7680
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5306
|1,5383
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.456
|-10,41
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|1.786
|1.813
|-7,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-9,05
|
|Yarım
|860
|882
|-4,38
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,19
|
|Gümüş.Ons
|16,85
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,12
|3,12
|-0,03
|
|B. Petrol
|61,73
|61,73
|1,24
|