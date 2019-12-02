ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2019 10:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801107
BIST
12:38107.726
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 822,67
|Açılış
|: 107.350
|
|Önceki Kapanış
|: 106.904
|
107.885
En Düşük
107.318
12:385,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0092
|Açılış
|: 60,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 60,4900
|
5,7582
En Düşük
5,7320
12:386,3422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0062
|Açılış
|: 12,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 12,1400
|
6,3497
En Düşük
6,3225
12:383,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,03
|Açılış
|: 3,12
|
|Önceki Kapanış
|: 3,15
|
3,15
En Düşük
3,11
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|4,86
|2.425.621
|% 13,55
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|RHEAG
|1,06
|14.494.193
|% 11,58
|
|DOGUB
|2,04
|23.291.684
|% 10,27
|
|BALAT
|0,44
|137.837
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,39
|553.957
|% -10,28
|
|IHLAS
|0,75
|88.127.256
|% -3,85
|
|IHYAY
|0,85
|23.394.219
|% -3,41
|
|IDEAS
|3,17
|278.446
|% -3,35
|
|TKURU
|7,75
|6.397
|% -3,13
|
|THYAO
|13,84
|591.969.517
|% 1,32
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|BJKAS
|3,19
|178.458.418
|% 9,62
|
|KRDMD
|2,43
|155.793.565
|% 1,67
|
|PETKM
|3,63
|124.430.648
|% 1,11
|
|IHLAS
|0,75
|88.127.256
|% -3,85
|
|GSRAY
|2,12
|196.857.341
|% 12,77
|
|KRDMD
|2,43
|155.793.565
|% 1,67
|
|BJKAS
|3,19
|178.458.418
|% 9,62
|
|IHLGM
|0,86
|47.224.559
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4084
|7,4455
|% -0,07
|
|Frank
|5,7329
|5,7675
|% 0,13
|
|Riyal
|1,5304
|1,5381
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.455
|1.456
|-10,95
|
|Altın Gr.
|269
|269
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|1.785
|1.812
|-8,00
|
|Tam
|1.778
|1.822
|-10,33
|
|Yarım
|859
|882
|-5,00
|
|Çeyrek
|431
|441
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|16,84
|16,87
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,11
|3,12
|-0,04
|
|B. Petrol
|61,52
|61,52
|1,03
|