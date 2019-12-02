ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
02.12.2019 10:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801109
BIST
12:45107.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 356,41
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:455,7445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:456,3623
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:45272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|12.021.110
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,79
|69.016.119
|% 14,16
|
|ALCAR
|54,75
|11.783.393
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AVTUR
|2,03
|16.953.411
|% -5,58
|
|VAKFN
|2,13
|26.599.748
|% -4,05
|
|AYCES
|8,32
|2.162.935
|% -3,26
|
|THYAO
|13,66
|493.110.150
|% 0,37
|
|GARAN
|10,06
|195.650.505
|% 1,62
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|ASELS
|18,91
|167.364.336
|% 0,53
|
|YKSLN
|6,38
|156.415.462
|% 18,15
|
|KRDMD
|2,37
|179.804.550
|% -0,84
|
|TSKB
|1,10
|56.994.595
|% 3,77
|
|ZOREN
|1,43
|60.085.097
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,88
|116.104.757
|% 0,00
|
|KARSN
|1,41
|52.238.297
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4681
|7,5055
|% 0,33
|
|Frank
|5,7843
|5,8191
|% -0,18
|
|Riyal
|1,5268
|1,5345
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.475
|1.475
|-1,87
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|1.805
|1.832
|-1,00
|
|Tam
|1.798
|1.843
|0,69
|
|Yarım
|869
|891
|0,34
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,17
|
|Gümüş.Ons
|17,14
|17,16
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,17
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,59
|61,59
|0,77
|