ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname
02.12.2019 10:25
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/801121
BIST
12:46107.168
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 378,33
|Açılış
|: 107.254
|
|Önceki Kapanış
|: 106.790
|
107.751
En Düşük
106.702
12:465,7442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0004
|Açılış
|: 5,7410
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7340
|
5,7530
En Düşük
5,7377
12:466,3624
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0045
|Açılış
|: 6,3510
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3490
|
6,3781
En Düşük
6,3566
12:46272,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,34
|Açılış
|: 272,53
|
|Önceki Kapanış
|: 272,81
|
274,47
En Düşük
271,98
BIST En Aktif Hisseler
|MAALT
|39,36
|11.997.336
|% 20,00
|
|YKSLN
|6,40
|148.566.438
|% 18,52
|
|DOKTA
|40,00
|123.049
|% 15,94
|
|DERAS
|3,80
|68.639.477
|% 14,46
|
|ALCAR
|54,75
|11.685.348
|% 12,42
|
|EGCEY
|0,36
|8.262
|% -7,69
|
|AVTUR
|2,01
|16.313.257
|% -6,51
|
|BASCM
|2,35
|5.765
|% -6,00
|
|AYCES
|8,31
|1.987.820
|% -3,37
|
|VAKFN
|2,16
|24.968.521
|% -2,70
|
|THYAO
|13,66
|490.980.534
|% 0,37
|
|GARAN
|10,07
|193.806.820
|% 1,72
|
|KRDMD
|2,38
|179.395.505
|% -0,42
|
|ASELS
|18,93
|166.661.692
|% 0,64
|
|YKSLN
|6,40
|148.566.438
|% 18,52
|
|KRDMD
|2,38
|179.395.505
|% -0,42
|
|TSKB
|1,09
|56.134.336
|% 2,83
|
|ZOREN
|1,43
|59.853.944
|% 1,42
|
|ISFIN
|2,89
|115.082.900
|% 0,35
|
|KARSN
|1,41
|52.118.941
|% -1,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,4648
|7,5022
|% 0,28
|
|Frank
|5,7819
|5,8167
|% -0,22
|
|Riyal
|1,5268
|1,5344
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.476
|-1,07
|
|Altın Gr.
|272
|272
|-0,36
|
|Cumhuriyet
|1.806
|1.834
|1,00
|
|Tam
|1.797
|1.842
|0,23
|
|Yarım
|869
|891
|0,12
|
|Çeyrek
|436
|446
|0,06
|
|Gümüş.Ons
|17,16
|17,18
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,16
|3,17
|-0,00
|
|B. Petrol
|61,62
|61,62
|0,80
|