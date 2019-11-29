ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu
29.11.2019 11:50
ALLIANZ HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.( Tanıtım Formu )
Türkçe
Tanıtım Formu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/800957
BIST
12:00107.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 105,68
|Açılış
|: 107.300
|
|Önceki Kapanış
|: 107.126
|
107.670
En Düşük
107.070
12:005,7480
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0125
|Açılış
|: 5,7420
|
|Önceki Kapanış
|: 5,7620
|
5,7671
En Düşük
5,7399
12:006,3300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0170
|Açılış
|: 6,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3400
|
6,3528
En Düşük
6,3254
12:00269,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,74
|Açılış
|: 269,34
|
|Önceki Kapanış
|: 270,08
|
270,51
En Düşük
269,20
BIST En Aktif Hisseler
|SMART
|6,17
|96.039.599
|% 13,00
|
|QNBFL
|62,65
|4.262.179
|% 12,88
|
|FLAP
|3,89
|44.384.283
|% 12,10
|
|DMSAS
|3,08
|29.396.305
|% 10,39
|
|EGCYH
|0,11
|44.619
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,14
|1.263
|% -6,67
|
|HUBVC
|14,30
|426.297
|% -5,24
|
|CEOEM
|8,28
|2.383.043
|% -3,83
|
|DERAS
|2,86
|12.537.156
|% -3,70
|
|MEPET
|1,88
|18.255.538
|% -3,59
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|GARAN
|10,15
|178.018.471
|% 0,59
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|EREGL
|7,96
|115.351.624
|% 1,14
|
|SISE
|5,03
|101.726.368
|% 0,80
|
|KRDMD
|2,38
|144.502.196
|% 0,00
|
|THYAO
|13,75
|472.203.702
|% -0,51
|
|ISFIN
|2,68
|85.842.255
|% 1,90
|
|TSKB
|1,04
|27.364.435
|% 1,96
|
|BJKAS
|2,64
|55.684.045
|% 4,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,3998
|7,4369
|% -0,20
|
|Frank
|5,7342
|5,7688
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5290
|1,5367
|% -0,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.456
|1.457
|-1,82
|
|Altın Gr.
|270
|270
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|1.788
|1.815
|-2,00
|
|Tam
|1.779
|1.824
|-2,97
|
|Yarım
|860
|882
|-1,44
|
|Çeyrek
|431
|441
|-0,72
|
|Gümüş.Ons
|16,89
|16,91
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,13
|3,13
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,91
|62,91
|-0,37
|
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