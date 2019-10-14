ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 18:51
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.273,69 % 0,01596 % 0,000863 % 5,404733
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 707,99 % 0,039999 % 0,000269 % 0,671507
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.638,23 % 0,040006 % 0,000622 % 1,553571
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 972,58 % 0,042 % 0,000369 % 0,878531
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş 5.458,46 % 0,040001 % 0,002071 % 5,177033
ING Menkul Değerler A.Ş. 3.637,72 % 0,00945 % 0,00138 % 14,603693
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.462,44 % 0,031501 % 0,000555 % 1,761272
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.194,55 % 0,04 % 0,002729 % 6,823764
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 3.275,94 % 0,04 % 0,001243 % 3,107101
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 111.977,68 % 0,003969 % 0,042482 % 1.070,430872
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793171
BIST