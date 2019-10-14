ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
14.10.2019 20:01
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 55.919,65 % 0,04 % 0,004445 % 11,111582
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 34.516,39 % 0,040005 % 0,002743 % 6,857843
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 47.066,77 % 0,042001 % 0,003741 % 8,906993
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 23.983,65 % 0,0315 % 0,001906 % 6,05165
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 122.291,04 % 0,04 % 0,00972 % 24,300116
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 862.664,16 % 0,012319 % 0,068567 % 556,602255
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/793216
BIST