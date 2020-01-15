ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 14:14
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
AK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 9.572,98 % 0,001322 % 0,029632 % 2.240,707435
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 2.951,06 % 0,001232 % 0,009135 % 741,655647
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812781
BIST
16:11121.343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -80,21
|Açılış
|: 121.233
|
|Önceki Kapanış
|: 121.423
|
121.804
En Düşük
120.442
16:115,8880
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0069
|Açılış
|: 5,8880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,8850
|
5,9002
En Düşük
5,8763
16:116,5612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0154
|Açılış
|: 6,5530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5330
|
6,5659
En Düşük
6,5414
16:11293,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,03
|Açılış
|: 293,59
|
|Önceki Kapanış
|: 292,56
|
294,74
En Düşük
292,28
BIST En Aktif Hisseler
|DAGHL
|4,16
|10.618.107
|% 14,92
|
|MARTI
|1,14
|100.055.884
|% 12,87
|
|BURVA
|17,30
|1.047.415
|% 11,61
|
|QNBFB
|49,10
|48.702.844
|% 10,34
|
|ALYAG
|0,55
|1.100.280
|% 10,00
|
|SNGYO
|1,28
|3.188.492
|% -13,51
|
|MZHLD
|17,55
|252.535
|% -10,00
|
|NIBAS
|4,05
|221.445
|% -10,00
|
|EPLAS
|18,98
|206.919
|% -9,96
|
|SALIX
|8,00
|18.308
|% -7,51
|
|THYAO
|14,85
|1.507.202.458
|% 0,34
|
|GUSGR
|2,34
|842.806.134
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|739.927.458
|% -0,32
|
|EKGYO
|1,65
|607.114.229
|% 5,10
|
|PETKM
|4,09
|578.150.882
|% -0,97
|
|EKGYO
|1,65
|607.114.229
|% 5,10
|
|GUSGR
|2,34
|842.806.134
|% 5,88
|
|KRDMD
|3,10
|739.927.458
|% -0,32
|
|ALBRK
|1,73
|243.775.529
|% 1,17
|
|PETKM
|4,09
|578.150.882
|% -0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6331
|7,6714
|% -0,02
|
|Frank
|6,0764
|6,1130
|% 0,34
|
|Riyal
|1,5644
|1,5723
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.550
|1.551
|3,35
|
|Altın Gr.
|294
|294
|1,13
|
|Cumhuriyet
|1.938
|1.952
|-9,00
|
|Tam
|1.936
|1.984
|11,00
|
|Yarım
|936
|960
|5,32
|
|Çeyrek
|469
|480
|2,66
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,83
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,00
|
|B. Petrol
|64,40
|64,40
|-0,09
|
Seans Raporu
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16:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -321, 56 kaybederek (% -0.22 ) 147, 123
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16:24XU100
Endeks 121, 300 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 223.00 milyon TL de
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16:21GLBMD
Yüzde -4.05 oranında düşüşle 2.13 lira fiyatla işlem gören hissede 695, 810 adet işlem
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16:19XU100
Endeks 121, 303 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 10, 021.00 milyon TL de
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16:14
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, EREGL, TCELL