ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 16:34
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 11.126,82 % 0,040001 % 0,000737 % 1,842432
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 6.630,55 % 0,040004 % 0,000439 % 1,097839
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 7.666,46 % 0,042 % 0,000508 % 1,209057
ING Menkul Değerler A.Ş. 7.363,94 % 0,00945 % 0,000488 % 5,161539
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 10.488,27 % 0,0315 % 0,000695 % 2,205397
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 32.854,13 % 0,04 % 0,002176 % 5,440325
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. 4.215,89 % 0,040001 % 0,000279 % 0,698102
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 893.027,3 % 0,002221 % 0,059151 % 2.662,849259
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812857
BIST