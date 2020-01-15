ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
15.01.2020 16:45
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri )
Türkçe
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
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Bildirim İçeriği
Aracı Kuruma Ödenen Komisyon ve Varlık Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Aracı Kurum ve Komisyon Bilgileri
Aracı Kuruma Ödenen Komisyonlar ve Varlık Alım Satımları
İşlem Yapılan Aracı Kurum Unvanı İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Toplam Komisyon Tutarı (TL) İlgili Dönemde Aracı Kuruma Ödenen Ortalama Komisyon Oranı (%) Ödenen Komisyon Tutarının Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%) Fon Portföyüne Yapılan Varlık Alım-Satım İşlemlerinin Ağırlıklı Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
ATA Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 58,73 % 0,015959 % 0,000005 % 0,028335
BGC Partners Menkul Değerler A.Ş. 56.361,46 % 0,04 % 0,00434 % 10,849112
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 39.144,22 % 0,040005 % 0,003014 % 7,534075
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 55.048,69 % 0,042001 % 0,004239 % 10,091744
İŞ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 81.106,67 % 0,031501 % 0,006245 % 19,824847
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 168.675,43 % 0,04 % 0,012988 % 32,468702
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 1.281.179,38 % 0,009967 % 0,098647 % 989,77974
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/812884
BIST