ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri20.044,25 % 0,01204355Tescil ve İlan Giderleri6.514,26 % 0,00391408Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00025861Bağımsız Denetim Ücreti1.431,97 % 0,0008604Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri43.269,66 % 0,02599849Fon Yönetim Ücreti1.666.036,14 % 1,00103464Hisse Senedi Komisyonu14.619,7 % 0,00878422Tahvil Bono Komisyonu1.004,2 % 0,00060337Gecelik Ters Repo Komisyonu19.843,56 % 0,01192297Vadeli Ters Repo Komisyonu1.160 % 0,00069698Borsa Para Piyasası Komisyonu13.082,77 % 0,00786076Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.494,5 % 0,00149882Vergiler ve Diğer Harcamalar38.900,18 % 0,0233731Türev Araçlar Komisyonu150.060,14 % 0,09016335Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.873,74 % 0,00653347TOPLAM GİDERLER1.989.765,47 % 1,19554679DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ166.431.417,98 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810834BIST