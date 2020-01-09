ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri50.214,64 % 0,0125447Tescil ve İlan Giderleri6.495,18 % 0,00162264Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00010752Bağımsız Denetim Ücreti6.013,42 % 0,00150228Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri44.885,04 % 0,01121325Fon Yönetim Ücreti8.015.702,04 % 2,00249509Hisse Senedi Komisyonu231.534,5 % 0,05784231Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu49.179,36 % 0,01228606Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.016,72 % 0,00050382Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.197,65 % 0,00054902Türev Araçlar Komisyonu32.532,45 % 0,00812731Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler18.246,44 % 0,00455835TOPLAM GİDERLER8.459.447,84 % 2,11335235DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ400.285.728,28 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810836BIST