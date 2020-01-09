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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:14
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
1.072,58 % 0,01205324
Tescil ve İlan Giderleri
7.808,86 % 0,08775297
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00483667
Bağımsız Denetim Ücreti
1.953,37 % 0,02195122
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
10.283,25 % 0,11555922
Fon Yönetim Ücreti
66.563,75 % 0,74801789
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
591,26 % 0,00664435
Gecelik Ters Repo Komisyonu
429,59 % 0,00482757
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
1.612,87 % 0,01812481
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
2.888,46 % 0,03245941
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.679,51 % 0,03011131
Türev Araçlar Komisyonu
1.736,57 % 0,01951491
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.067,31 % 0,01199402
TOPLAM GİDERLER
99.117,78 % 1,11384759
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
8.898.684,24 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810838


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RYSAS 5,12 84.485.289 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.238.412 % 19,90  
KARTN 434,50 64.466.996 % 16,64  
CELHA 7,37 22.083.670 % 16,25  
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Sterlin 7,6579 7,6963 % -0,90  
Frank 6,0266 6,0629 % -0,49  
Riyal 1,5637 1,5716 % -0,54  
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Altın Gr. 293 293 -3,83  
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Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,89 17,94 -0,21  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,17 65,17 -0,27  
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