ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.072,58 % 0,01205324Tescil ve İlan Giderleri7.808,86 % 0,08775297Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00483667Bağımsız Denetim Ücreti1.953,37 % 0,02195122Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.283,25 % 0,11555922Fon Yönetim Ücreti66.563,75 % 0,74801789Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu591,26 % 0,00664435Gecelik Ters Repo Komisyonu429,59 % 0,00482757Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.612,87 % 0,01812481Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu2.888,46 % 0,03245941Vergiler ve Diğer Harcamalar2.679,51 % 0,03011131Türev Araçlar Komisyonu1.736,57 % 0,01951491Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.067,31 % 0,01199402TOPLAM GİDERLER99.117,78 % 1,11384759DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.898.684,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810838BIST