ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.178,85 % 1,74414105Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,09178287Bağımsız Denetim Ücreti1.562,04 % 0,33310528Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri122,22 % 0,02606343Fon Yönetim Ücreti1.641,28 % 0,35000322Hisse Senedi Komisyonu52,76 % 0,01125108Tahvil Bono Komisyonu18,52 % 0,00394939Gecelik Ters Repo Komisyonu0,03 % 0,0000064Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar3.854,33 % 0,82193648Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3,76 % 0,00080182TOPLAM GİDERLER15.864,19 % 3,38304102DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ468.932,83 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810839BIST