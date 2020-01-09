ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri12.074,47 % 0,01262358Tescil ve İlan Giderleri7.758,98 % 0,00811184Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00044997Bağımsız Denetim Ücreti1.921,37 % 0,00200875Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri48.428,73 % 0,05063113Fon Yönetim Ücreti958.041,16 % 1,00161009Hisse Senedi Komisyonu11.265,96 % 0,0117783Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu9.862,09 % 0,01031059Vadeli Ters Repo Komisyonu52,5 % 0,00005489Borsa Para Piyasası Komisyonu2.451,7 % 0,0025632Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu48.043,95 % 0,05022885Vergiler ve Diğer Harcamalar2.701,01 % 0,00282384Türev Araçlar Komisyonu25.359,61 % 0,02651289Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.842,16 % 0,01028975TOPLAM GİDERLER1.138.234,09 % 1,18999767DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.650.111 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810840BIST