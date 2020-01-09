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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:15
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
12.074,47 % 0,01262358
Tescil ve İlan Giderleri
7.758,98 % 0,00811184
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
430,4 % 0,00044997
Bağımsız Denetim Ücreti
1.921,37 % 0,00200875
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
48.428,73 % 0,05063113
Fon Yönetim Ücreti
958.041,16 % 1,00161009
Hisse Senedi Komisyonu
11.265,96 % 0,0117783
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
9.862,09 % 0,01031059
Vadeli Ters Repo Komisyonu
52,5 % 0,00005489
Borsa Para Piyasası Komisyonu
2.451,7 % 0,0025632
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
48.043,95 % 0,05022885
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.701,01 % 0,00282384
Türev Araçlar Komisyonu
25.359,61 % 0,02651289
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
9.842,16 % 0,01028975
TOPLAM GİDERLER
1.138.234,09 % 1,18999767
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
95.650.111 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810840


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RYSAS 5,12 84.485.289 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.238.412 % 19,90  
KARTN 434,50 64.466.996 % 16,64  
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Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,6579 7,6963 % -0,90  
Frank 6,0266 6,0629 % -0,49  
Riyal 1,5637 1,5716 % -0,54  
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Altın Gr. 293 293 -3,83  
Cumhuriyet 1.947 1.976 -55,00  
Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,89 17,94 -0,21  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,17 65,17 -0,27  
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