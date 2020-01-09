ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri49.648,19 % 0,01224155Tescil ve İlan Giderleri10.873,5 % 0,00268103Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00010612Bağımsız Denetim Ücreti5.617,54 % 0,00138509Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri61.262,02 % 0,01510512Fon Yönetim Ücreti7.606.854,96 % 1,87559041Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu285,17 % 0,00007031Gecelik Ters Repo Komisyonu24.873,64 % 0,00613299Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.126,21 % 0,00101738Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu1.407,48 % 0,00034704Vergiler ve Diğer Harcamalar27.370,48 % 0,00674862Türev Araçlar Komisyonu183.507,94 % 0,04524679Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.592,6 % 0,00236521TOPLAM GİDERLER7.985.850,13 % 1,96903766DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ405.571.223,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810841BIST