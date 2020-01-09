ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri571,07 % 0,01220832Tescil ve İlan Giderleri7.797,98 % 0,16670495Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00920108Bağımsız Denetim Ücreti1.700,57 % 0,03635473Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri28.270,96 % 0,60437563Fon Yönetim Ücreti34.994,53 % 0,74811189Hisse Senedi Komisyonu1.200,85 % 0,02567173Tahvil Bono Komisyonu9,45 % 0,00020202Gecelik Ters Repo Komisyonu42,82 % 0,0009154Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.573,96 % 0,03364806Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu3.091,11 % 0,06608165Vergiler ve Diğer Harcamalar2.215,08 % 0,04735391Türev Araçlar Komisyonu186,07 % 0,0039778Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.064,24 % 0,02275129TOPLAM GİDERLER83.149,09 % 1,77755845DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ4.677.713,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810842BIST