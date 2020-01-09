ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri11.570,08 % 0,0008331Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00003099Bağımsız Denetim Ücreti19.556,56 % 0,00140817Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri170.572,54 % 0,01228208Fon Yönetim Ücreti4.854.860,01 % 0,3495742Hisse Senedi Komisyonu229.062,49 % 0,01649364Tahvil Bono Komisyonu86.090,41 % 0,00619894Gecelik Ters Repo Komisyonu69.824,32 % 0,0050277Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu4.221,92 % 0,000304Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.890,31 % 0,00020812Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler12.317,74 % 0,00088694TOPLAM GİDERLER5.461.396,78 % 0,39324788DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.388.792.441,24 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810843BIST