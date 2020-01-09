ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri1.018,58 % 0,0121962Tescil ve İlan Giderleri8.385,42 % 0,10040472Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri430,4 % 0,00515349Bağımsız Denetim Ücreti1.780,37 % 0,02131766Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.509,21 % 0,11386068Fon Yönetim Ücreti62.474,73 % 0,7480553Hisse Senedi Komisyonu1.879,46 % 0,02250414Tahvil Bono Komisyonu0,24 % 0,00000287Gecelik Ters Repo Komisyonu751,4 % 0,00899706Vadeli Ters Repo Komisyonu17,5 % 0,00020954Borsa Para Piyasası Komisyonu1.144,64 % 0,01370561Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.144,45 % 0,02567706Türev Araçlar Komisyonu1.786,81 % 0,02139477Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler458,15 % 0,00548576TOPLAM GİDERLER91.781,36 % 1,09896486DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ8.351.619,19 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810844BIST