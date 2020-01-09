ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri62.446,49 % 0,01285109Tescil ve İlan Giderleri4.674,04 % 0,00096189Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri196,83 % 0,00004051Bağımsız Denetim Ücreti5.411,66 % 0,00111368Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri74.799,94 % 0,01539335Fon Yönetim Ücreti2.041.450,61 % 0,42011745Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu7.399,69 % 0,00152281Gecelik Ters Repo Komisyonu71.914,86 % 0,01479962Vadeli Ters Repo Komisyonu1.575 % 0,00032412Borsa Para Piyasası Komisyonu62.047,16 % 0,01276891Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu530,92 % 0,00010926Vergiler ve Diğer Harcamalar77.616,32 % 0,01597294Türev Araçlar Komisyonu89.666,07 % 0,0184527Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler17.219,27 % 0,00354362TOPLAM GİDERLER2.516.948,86 % 0,51797194DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ485.923.783,4 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810845BIST