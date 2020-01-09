ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri162.624,5 % 0,01252162Tescil ve İlan Giderleri3.736,04 % 0,00028766Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00002183Bağımsız Denetim Ücreti16.627,5 % 0,00128027Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri268.486,01 % 0,02067265Fon Yönetim Ücreti26.073.119,02 % 2,00755529Hisse Senedi Komisyonu1.352.053,35 % 0,10410423Tahvil Bono Komisyonu29,9 % 0,0000023Gecelik Ters Repo Komisyonu67.107,52 % 0,00516709Vadeli Ters Repo Komisyonu297,5 % 0,00002291Borsa Para Piyasası Komisyonu6.861,45 % 0,00052831Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu82.706,38 % 0,00636815Vergiler ve Diğer Harcamalar5.536,44 % 0,00042629Türev Araçlar Komisyonu172.518,48 % 0,01328343Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler30.389,53 % 0,00233991TOPLAM GİDERLER28.242.377,14 % 2,17458193DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.298.749.738,01 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810899BIST