ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri16.680,61 % 0,01213578Tescil ve İlan Giderleri5.536,45 % 0,00402798Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00020627Bağımsız Denetim Ücreti1.718,07 % 0,00124996Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri16.815,41 % 0,01223385Fon Yönetim Ücreti1.379.672,27 % 1,0037638Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu3.424,37 % 0,00249136Gecelik Ters Repo Komisyonu19.417,5 % 0,01412697Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu13.543,83 % 0,00985365Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.797,53 % 0,00421792Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.303,41 % 0,00531351TOPLAM GİDERLER1.470.192,97 % 1,06962103DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ137.449.893,75 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810901BIST