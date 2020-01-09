ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
09.01.2020 17:22
ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
16.680,61 % 0,01213578
Tescil ve İlan Giderleri
5.536,45 % 0,00402798
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00020627
Bağımsız Denetim Ücreti
1.718,07 % 0,00124996
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
16.815,41 % 0,01223385
Fon Yönetim Ücreti
1.379.672,27 % 1,0037638
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
3.424,37 % 0,00249136
Gecelik Ters Repo Komisyonu
19.417,5 % 0,01412697
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
13.543,83 % 0,00985365
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
5.797,53 % 0,00421792
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
7.303,41 % 0,00531351
TOPLAM GİDERLER
1.470.192,97 % 1,06962103
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
137.449.893,75 % 100
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810901
BIST
17:49118.003
En Yüksek
|Değişim
|: 4,54%
|| 5.126,74
|Açılış
|: 115.236
|
|Önceki Kapanış
|: 112.876
|
118.027
En Düşük
115.236
17:495,8753
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0395
|Açılış
|: 5,8870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9610
|
5,9272
En Düşük
5,8637
17:496,5305
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0445
|Açılış
|: 6,5320
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6260
|
6,5942
En Düşük
6,5188
17:49293,36
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -3,65
|Açılış
|: 293,36
|
|Önceki Kapanış
|: 297,01
|
297,02
En Düşük
291,79
BIST En Aktif Hisseler
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|RYSAS
|5,12
|84.485.289
|% 19,91
|
|RYGYO
|4,88
|98.238.412
|% 19,90
|
|KARTN
|434,50
|64.466.996
|% 16,64
|
|CELHA
|7,37
|22.083.670
|% 16,25
|
|INFO
|7,00
|21.084
|% -5,41
|
|DAGHL
|3,14
|35.081.621
|% -5,14
|
|MTRYO
|5,70
|27.059
|% -5,00
|
|SANFM
|5,93
|8.528.055
|% -4,35
|
|ATAGY
|4,63
|11.039.397
|% -3,54
|
|THYAO
|14,24
|2.397.382.571
|% 5,48
|
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
|
|GARAN
|11,96
|600.986.176
|% 7,75
|
|EKGYO
|1,47
|591.124.037
|% 5,76
|
|ODAS
|2,58
|876.987.303
|% 20,00
|
|ISGYO
|1,86
|488.709.381
|% 6,29
|
|KRDMD
|2,74
|623.124.816
|% 4,58
|
|PETKM
|3,90
|867.676.083
|% 5,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6579
|7,6963
|% -0,90
|
|Frank
|6,0266
|6,0629
|% -0,49
|
|Riyal
|1,5637
|1,5716
|% -0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.551
|1.551
|-8,94
|
|Altın Gr.
|293
|293
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|1.947
|1.976
|-55,00
|
|Tam
|1.938
|1.987
|-57,77
|
|Yarım
|937
|961
|-27,94
|
|Çeyrek
|470
|480
|-13,97
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,17
|65,17
|-0,27
|
Seans Raporu
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17:59JANTS
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4706, 77 artarak (% 4.37 ) 112, 312
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, SNPAM, EGCEY, DOCO, EGCYO, BALAT, ISFIN, ATSYH