ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri43.224,65 % 0,01244331Tescil ve İlan Giderleri4.272,48 % 0,00122994Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,57 % 0,00008163Bağımsız Denetim Ücreti4.851,04 % 0,0013965Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri32.724,7 % 0,00942064Fon Yönetim Ücreti6.973.694,95 % 2,00755519Hisse Senedi Komisyonu3.379,63 % 0,00097291Tahvil Bono Komisyonu4.967,35 % 0,00142998Gecelik Ters Repo Komisyonu48.853,56 % 0,01406374Vadeli Ters Repo Komisyonu997,5 % 0,00028716Borsa Para Piyasası Komisyonu26.933,2 % 0,00775341Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar32.414,08 % 0,00933122Türev Araçlar Komisyonu440.385,86 % 0,12677625Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler14.443,69 % 0,00415798TOPLAM GİDERLER7.631.426,26 % 2,19689985DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ347.372.515,12 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810902BIST