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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:23
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
34.780,18 % 0,01257425
Tescil ve İlan Giderleri
3.692,24 % 0,00133487
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
300,35 % 0,00010859
Bağımsız Denetim Ücreti
3.938,52 % 0,00142391
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
25.087,84 % 0,00907013
Fon Yönetim Ücreti
5.200.502,03 % 1,88016325
Hisse Senedi Komisyonu
185.547,17 % 0,06708179
Tahvil Bono Komisyonu
0 % 0
Gecelik Ters Repo Komisyonu
28.677,5 % 0,01036792
Vadeli Ters Repo Komisyonu
385 % 0,00013919
Borsa Para Piyasası Komisyonu
3.330,58 % 0,00120412
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
2.946,72 % 0,00106534
Türev Araçlar Komisyonu
5.812,42 % 0,00210139
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
87.404,68 % 0,03159985
TOPLAM GİDERLER
5.582.405,23 % 2,01823461
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
276.598.429,63 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810903


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RYSAS 5,12 84.485.289 % 19,91  
RYGYO 4,88 98.238.412 % 19,90  
KARTN 434,50 64.466.996 % 16,64  
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Sterlin 7,6579 7,6963 % -0,90  
Frank 6,0266 6,0629 % -0,49  
Riyal 1,5637 1,5716 % -0,54  
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Altın Gr. 293 293 -3,83  
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Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,89 17,94 -0,21  
Gümüş Gr. 3,39 3,39 -0,06  
B. Petrol 65,17 65,17 -0,27  
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