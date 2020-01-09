ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri34.780,18 % 0,01257425Tescil ve İlan Giderleri3.692,24 % 0,00133487Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri300,35 % 0,00010859Bağımsız Denetim Ücreti3.938,52 % 0,00142391Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri25.087,84 % 0,00907013Fon Yönetim Ücreti5.200.502,03 % 1,88016325Hisse Senedi Komisyonu185.547,17 % 0,06708179Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu28.677,5 % 0,01036792Vadeli Ters Repo Komisyonu385 % 0,00013919Borsa Para Piyasası Komisyonu3.330,58 % 0,00120412Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar2.946,72 % 0,00106534Türev Araçlar Komisyonu5.812,42 % 0,00210139Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler87.404,68 % 0,03159985TOPLAM GİDERLER5.582.405,23 % 2,01823461DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ276.598.429,63 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810903BIST