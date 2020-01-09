ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri184.274,1 % 0,01220566Tescil ve İlan Giderleri4.243,68 % 0,00028109Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00001878Bağımsız Denetim Ücreti20.927,88 % 0,00138619Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri242.970,8 % 0,01609352Fon Yönetim Ücreti30.308.931,64 % 2,00755532Hisse Senedi Komisyonu320.730,33 % 0,02124403Tahvil Bono Komisyonu32.087,83 % 0,00212538Gecelik Ters Repo Komisyonu211.755 % 0,01402589Vadeli Ters Repo Komisyonu5.550 % 0,00036761Borsa Para Piyasası Komisyonu185.657,44 % 0,01229729Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar242.156,76 % 0,0160396Türev Araçlar Komisyonu217.592,76 % 0,01441257Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.248,1 % 0,00153987TOPLAM GİDERLER32.000.409,84 % 2,11959279DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.509.743.283,02 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810916BIST