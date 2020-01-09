ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri155.633,23 % 0,01305349Tescil ve İlan Giderleri8.013,59 % 0,00067213Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri483 % 0,00004051Bağımsız Denetim Ücreti12.738,1 % 0,00106839Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.153.076,56 % 0,09671248Fon Yönetim Ücreti12.515.945,15 % 1,04975521Hisse Senedi Komisyonu1.991,28 % 0,00016702Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu104.742,51 % 0,00878511Vadeli Ters Repo Komisyonu1.995 % 0,00016733Borsa Para Piyasası Komisyonu6.487,85 % 0,00054416Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar42.841,22 % 0,00359324Türev Araçlar Komisyonu688.687,35 % 0,05776257Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler76.168,43 % 0,00638851TOPLAM GİDERLER14.768.803,27 % 1,23871014DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.192.272.734,53 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810917BIST