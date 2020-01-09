ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri8.028,75 % 0,01246885Tescil ve İlan Giderleri3.634,64 % 0,00564469Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri405,97 % 0,00063048Bağımsız Denetim Ücreti1.709,53 % 0,00265494Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.599,52 % 0,03509763Fon Yönetim Ücreti515.180,76 % 0,80008874Hisse Senedi Komisyonu64.204,34 % 0,09971096Tahvil Bono Komisyonu61,3 % 0,0000952Gecelik Ters Repo Komisyonu1.395 % 0,00216647Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu15.007,24 % 0,02330662Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu7.235,37 % 0,01123671Vergiler ve Diğer Harcamalar6.803,96 % 0,01056672Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.913,1 % 0,01850135TOPLAM GİDERLER658.179,48 % 1,02216937DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ64.390.452,41 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810918BIST