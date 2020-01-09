ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri2.050,8 % 0,01222559Tescil ve İlan Giderleri4.237,68 % 0,02526241Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00169017Bağımsız Denetim Ücreti1.709,53 % 0,01019115Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.600,47 % 0,00954101Fon Yönetim Ücreti275.529,71 % 1,64253679Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu0 % 0Gecelik Ters Repo Komisyonu182,5 % 0,00108795Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.634,84 % 0,0097459Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar5.102,37 % 0,03041716Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler3.894 % 0,02321361TOPLAM GİDERLER296.225,42 % 1,76591174DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ16.774.644,65 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810926BIST