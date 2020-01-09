ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri283,58 % 0,01249534Tescil ve İlan Giderleri3.548,24 % 0,15634557Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,0124927Bağımsız Denetim Ücreti1.709,53 % 0,07532677Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri839,11 % 0,03697358Fon Yönetim Ücreti45.561,22 % 2,00755724Hisse Senedi Komisyonu1.142,58 % 0,05034533Tahvil Bono Komisyonu22,15 % 0,00097599Gecelik Ters Repo Komisyonu1,06 % 0,00004671Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu309,4 % 0,01363305Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.666,26 % 0,20560872Türev Araçlar Komisyonu496,36 % 0,02187104Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler819,11 % 0,03609232TOPLAM GİDERLER59.682,12 % 2,62976435DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ2.269.485,48 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810927BIST