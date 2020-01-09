ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri782,62 % 0,01179114Tescil ve İlan Giderleri3.548,24 % 0,05345863Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri283,52 % 0,00427158Bağımsız Denetim Ücreti1.709,53 % 0,02575618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.506,78 % 0,02270151Fon Yönetim Ücreti133.248,53 % 2,00755399Hisse Senedi Komisyonu8.456,18 % 0,12740282Tahvil Bono Komisyonu118,37 % 0,00178339Gecelik Ters Repo Komisyonu95 % 0,00143129Vadeli Ters Repo Komisyonu12,5 % 0,00018833Borsa Para Piyasası Komisyonu719,14 % 0,01083473Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar4.930,29 % 0,07428092Türev Araçlar Komisyonu5.677,21 % 0,08553419Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler807,72 % 0,0121693TOPLAM GİDERLER161.895,63 % 2,439158DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.637.357,23 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810931BIST