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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

09.01.2020 17:24
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ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

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2019 Yılı Fon Gider Bilgileri
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
782,62 % 0,01179114
Tescil ve İlan Giderleri
3.548,24 % 0,05345863
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
283,52 % 0,00427158
Bağımsız Denetim Ücreti
1.709,53 % 0,02575618
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.506,78 % 0,02270151
Fon Yönetim Ücreti
133.248,53 % 2,00755399
Hisse Senedi Komisyonu
8.456,18 % 0,12740282
Tahvil Bono Komisyonu
118,37 % 0,00178339
Gecelik Ters Repo Komisyonu
95 % 0,00143129
Vadeli Ters Repo Komisyonu
12,5 % 0,00018833
Borsa Para Piyasası Komisyonu
719,14 % 0,01083473
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
4.930,29 % 0,07428092
Türev Araçlar Komisyonu
5.677,21 % 0,08553419
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
807,72 % 0,0121693
TOPLAM GİDERLER
161.895,63 % 2,439158
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
6.637.357,23 % 100



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/810931


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RYGYO 4,88 98.366.673 % 19,90  
KARTN 435,00 65.097.121 % 16,78  
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Sterlin 7,6534 7,6918 % -0,95  
Frank 6,0250 6,0613 % -0,51  
Riyal 1,5630 1,5708 % -0,59  
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Tam 1.938 1.987 -57,77  
Yarım 937 961 -27,94  
Çeyrek 470 480 -13,97  
Gümüş.Ons 17,91 17,96 -0,19  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,06  
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