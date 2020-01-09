ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri8.220,91 % 0,00941019Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri434,99 % 0,00049792Bağımsız Denetim Ücreti1.528,88 % 0,00175006Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri9.122,75 % 0,0104425Fon Yönetim Ücreti1.642.511,56 % 1,88012637Hisse Senedi Komisyonu9.208,03 % 0,01054011Tahvil Bono Komisyonu1.194,57 % 0,00136738Gecelik Ters Repo Komisyonu1.395 % 0,00159681Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.442,73 % 0,00279611Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar893,36 % 0,0010226Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler22.466,62 % 0,02571677TOPLAM GİDERLER1.699.419,4 % 1,94526681DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ87.361.763,9 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811063BIST