ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.343,95 % 0,61479083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,31 % 0,02852152Bağımsız Denetim Ücreti1.105,23 % 0,1071076Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri210,7 % 0,02041889Fon Yönetim Ücreti8.767,93 % 0,84969821Hisse Senedi Komisyonu288,79 % 0,02798658Tahvil Bono Komisyonu28,13 % 0,00272607Gecelik Ters Repo Komisyonu15,4 % 0,00149241Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu392,81 % 0,03806713Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.185,69 % 0,11490496Türev Araçlar Komisyonu78,95 % 0,00765103Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.114,22 % 0,49561796TOPLAM GİDERLER23.826,11 % 2,30898318DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.031.887,55 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811064BIST