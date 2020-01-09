ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.341,45 % 0,68833971Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri294,31 % 0,0319462Bağımsız Denetim Ücreti1.105,23 % 0,11996841Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri248,48 % 0,02697154Fon Yönetim Ücreti7.827,95 % 0,84969349Hisse Senedi Komisyonu441,9 % 0,04796652Tahvil Bono Komisyonu27,91 % 0,00302952Gecelik Ters Repo Komisyonu12,61 % 0,00136877Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu351,02 % 0,03810185Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.170,19 % 0,12701957Türev Araçlar Komisyonu87,59 % 0,00950755Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler6.063,62 % 0,65818234TOPLAM GİDERLER23.972,26 % 2,60209548DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ921.267,5 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811076BIST