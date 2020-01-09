ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.561,11 % 0,21334687Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri312,54 % 0,00881874Bağımsız Denetim Ücreti1.161,15 % 0,03276341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri555,65 % 0,01567841Fon Yönetim Ücreti66.631,51 % 1,88009752Hisse Senedi Komisyonu1.091,03 % 0,03078488Tahvil Bono Komisyonu188,3 % 0,00531314Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.049,48 % 0,02961249Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler5.051,19 % 0,14252611TOPLAM GİDERLER83.601,96 % 2,35894155DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.544.045,42 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811077BIST