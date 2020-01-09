ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri7.841,35 % 0,00478777Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri368,09 % 0,00022475Bağımsız Denetim Ücreti1.523,49 % 0,00093021Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.781,47 % 0,01635223Fon Yönetim Ücreti1.391.664,05 % 0,84972202Hisse Senedi Komisyonu10.910,59 % 0,00666179Tahvil Bono Komisyonu6.905,86 % 0,00421658Gecelik Ters Repo Komisyonu4.291,12 % 0,00262007Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.713,28 % 0,00104609Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.662,9 % 0,00101533Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.568,61 % 0,02232806TOPLAM GİDERLER1.490.230,81 % 0,90990489DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ163.778.744,51 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811079BIST