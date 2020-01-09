ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 Yılı Fon Gider BilgileriGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri6.366,12 % 0,00538633Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri368,09 % 0,00031144Bağımsız Denetim Ücreti1.523,49 % 0,00128902Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri24.773,15 % 0,0209604Fon Yönetim Ücreti1.004.288,27 % 0,84972182Hisse Senedi Komisyonu14.941,82 % 0,01264218Tahvil Bono Komisyonu2.175,41 % 0,0018406Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar1.053,27 % 0,00089116Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler29.558,15 % 0,02500896TOPLAM GİDERLER1.085.047,77 % 0,91805191DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ118.190.241,36 % 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811080BIST